Военный груз в Гданьске

12 сентября контейнерный терминал DCT Gdansk принял ро-ро судно «Endurance», доставивший в Польшу подразделение бронетанковой бригады ВС США.

На борту «Endurance» прибыло 87 танков M1 Abrams, 103 БМП Bradley, 18 самоходных гаубичных установок Paladin и прочая техника, всего почти 1 тыс. единиц.

Дальнейшая доставка к местам дислокации будет осуществляться по железной дороге и автотранспортом – всего, по информации DCT Gdansk, планируется задействовать 21 жд состав и 150 автотранспортных средств – и займет 7-10 дней в зависимости от дальности перевозки.

Фото: DCT Gdansk