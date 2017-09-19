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    • Военный груз в Гданьске

    19.09.2017

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    • 12 сентября контейнерный терминал DCT Gdansk принял ро-ро судно «Endurance», доставивший в Польшу подразделение бронетанковой бригады ВС США.

    На борту «Endurance» прибыло 87 танков M1 Abrams, 103 БМП Bradley, 18 самоходных гаубичных установок Paladin и прочая техника, всего почти 1 тыс. единиц.

    Дальнейшая доставка к местам дислокации будет осуществляться по железной дороге и автотранспортом – всего, по информации DCT Gdansk, планируется задействовать 21 жд состав и 150 автотранспортных средств – и займет 7-10 дней в зависимости от дальности перевозки.

    Фото: DCT Gdansk

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