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    • Баржа затонула и утопила буксир

    19.09.2017

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    • По данным ГМСКЦ, в 16-00 17 сентября состав: теплоход «Россия», проект 16601 («Колхозница») + баржа, на борту генгруз, следовавший по реке Алдан, на 1489 км в удалении около 10 м от правого берега состав встал на якорь. После постановки на якорь обнаружили поступление забортной воды внутрь корпуса баржи через клюза. Откачку воды вели своими средствами, но положительного результата не достигли. Около 23-00 17 сентября баржа затонула и утопила теплоход «Россия», т.к. состав находился в жесткой сцепке. Жертв и пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не выявлено, помех судоходству нет.

    5 сентября во время сильного циклона плавдок «ПД-4» (судовладелец ОАО «ПСРВ», порт регистрации Петропавловск-Камчатский, без экипажа) был сорван со становых якорей, произошел навал на причал №9 в бухте Раковая, Авачинская губа, в результате чего док получил пробоину в балластном отсеке №1 и смежных отсеках и лег на грунт у причала. Пострадавших, загрязнения акватории нет. 19 сентября АСП Камчатского филиала ФБУ «МСС Росморречфлота» начала работы по осушению отсеков и подъему дока.

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